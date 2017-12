Produção industrial na Alemanha sobe 2,4% em outubro O Ministério da Economia da Alemanha informou que a produção industrial cresceu 2,4%, em bases ajustadas sazonalmente, em outubro, na comparação com setembro, quando tinha ficado estagnada. O desempenho industrial superou o prognóstico consensual de aumento de 1,6% no mês. O ministério informou que, na reavaliação, o dado deve sofrer uma leve correção para um nível ligeiramente mais alto. "Um aumento da produção industrial acima de 1% revela que o crescimento da economia está ganhando força e que a demanda doméstica está se recuperando", comentou o economista do Goldman Sachs, Dirk Schumacher. "Mas o mais importante é que a falada recuperação está ficando real", disse. O dado de produção vem na esteira do indicador que revelou crescimento acima do esperado de 2% nas encomendas de produtos manufaturados em outubro, ante setembro. Na comparação ano a ano, a produção alemã cresceu 0,7%, em termos não-ajustados, em outubro, após expansão de 1,2% em setembro. Os analistas previam queda de 0,6%. Apesar do crescimento em outubro, a expansão futura da produção industrial corre o risco de ser afetada pelo euro forte, que atingiu ontem a máxima histórica de US$ 1,2155/58. As informações são da Dow Jones.