Produção industrial na Argentina recua 0,5% em junho A produção industrial da Argentina encolheu 0,5% em junho em comparação com maio, refletindo a escassez na oferta de gás natural, que forçou algumas fábricas a suspenderem as operações periodicamente, informou a agência nacional de estatística (Indec). Em bases anuais, a produção industrial cresceu num ritmo mais modesto, de 6,4% em junho, de um ganho anual de 8,5% registrado em maio e de +10,2% em abril, informou o Indec. As informações são da Dow Jones.