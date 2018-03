Produção industrial na zona do euro sobe 1,1% A produção industrial na zona do euro cresceu 1,1% em janeiro frente a dezembro, influenciada pelo aumento na produção de energia em consequência das baixas temperaturas, informou o escritório de estatísticas da União Européia, Eurostat. Segundo pesquisa, a previsão era de alta de 1% na produção. Em relação a janeiro do ano passado, a produção cresceu 0,7%. Economistas não acreditam que a recuperação indique início de um período de prosperidade econômica e citam a forte retração registrada na produção no mês anterior. Em dezembro, a produção caiu 1,6%, dado revisado de retração de 1,5% informada anteriormente. Índice de preços sobe 2,4% O índice de preços ao consumidor (CPI) na zona do euro avançou 2,4% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado, maior variação positiva em quase um ano. A alta foi liderada por elevação nos preços de energia, informou a Eurostat. Em relação a janeiro, o CPI subiu 0,4%. A variação anual supera a estimativa inicial do Eurostat e dos economistas, de alta de 2,3%. As informações são da Dow Jones.