Produção industrial na zona do euro sobe em setembro A produção industrial da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) subiu 0,3% em setembro ante agosto, mas caiu 12,9% na comparação com setembro do ano passado, na menor queda porcentual em termos anuais desde dezembro, informou o escritório de estatísticas Eurostat. A alta em termos mensais é a quinta consecutiva. Os dados de agosto foram revisados para um ganho de 1,2% ante julho, de alta de 0,9% divulgada anteriormente, e queda anual de 15,1%, de 15,4% anteriormente. Economistas esperavam que a produção industrial aumentasse 0,5% no mês e caísse 14,2% no ano em setembro.