Produção industrial na zona do euro tem queda recorde A produção industrial na zona do euro registrou queda de 2,6% em dezembro ante novembro e de 12% ante dezembro de 2007, segundo dados da agência de estatísticas Eurostat, divulgados hoje. As duas variações representam os maiores declínios desde que os registros começaram, em janeiro de 1990. A Eurostat revisou os dados de produção de novembro para mostrar queda de 2,2% ante outubro e de 8,4% ante novembro de 2007. Originalmente, a estimativa era de declínio de 1,6% no mês e de 7,7% na comparação anual. A produção de bens intermediários caiu 5,7% em dezembro ante novembro e recuou 20,3% na comparação com igual período de 2007. As duas variações também são recorde. A produção de bens de consumo duráveis declinou 2,8% ante novembro e 14,5% ante dezembro de 2007. Entre os 15 países europeus que faziam parte da zona do euro até dezembro do ano passado, a produção na Alemanha despencou 4,9% em dezembro ante novembro, caiu 2,5% na Itália e recuou 1,8% na França, na mesma base comparação. A partir de janeiro deste ano, a zona do euro passou a contar com 16 países europeus, com a entrada da Eslováquia. Nos 27 países da União Europeia (UE), a produção diminuiu 2,3% em dezembro ante novembro e 11,5% em base anual. As informações são da Dow Jones.