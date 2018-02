Produção industrial no Japão caiu 1,6% em novembro O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão informou que a produção industrial japonesa caiu 1,6% em novembro do ano passado, mantendo a mesmo variação do número previamente divulgado. As entregas, em novembro de 2007, caíram 1,7%, também na mesma variação preliminar. Os estoques, contudo, subiram 1,7%. No dado preliminar, a alta tinha sido de 1,6%. As informações são da Dow Jones.