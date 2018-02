Produção industrial no país cai 1,8% em novembro, diz IBGE A atividade industrial brasileira caiu 1,8 por cento em novembro de 2007 ante outubro, mas cresceu 6,7 por cento na comparação com o mesmo mês de 2006, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta segunda-feira. Analistas consultados pela Reuters estimavam uma retração de 1,7 por cento mês a mês e uma alta de 6,3 por cento na comparação anual. "O recuo observado na produção, entre outubro e novembro de 2007, teve perfil generalizado e atingiu 18 dos 27 ramos pesquisados", disse o IBGE em nota. As principais baixas mês a mês foram registradas nos setores Veículos automotores (-3,9 por cento), Edição e impressão (-5,8 por cento) e Alimentos (-1,9 por cento). Em 2007 até novembro, a produção industrial acumula crescimento de 6 por cento. (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Cesar Bianconi)