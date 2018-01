Produção industrial nos EUA recua 0,3% em abril e registra quinto mês seguido de queda

A produção industrial dos EUA caiu 0,3% em abril ante março, considerando-se ajustes sazonais, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Federal Reserve, o banco central do país. O resultado veio acima do esperado por analistas, que previam queda de 0,1%. Na comparação anual, a produção industrial cresceu 1,9%.

Este é o quinto mês seguido de queda, o que sugere uma fraca demanda global, um dólar fortalecido e continuidade dos preços baixos do petróleo.

A utilização de capacidade, uma medida da ociosidade no setor industrial, caiu quatro décimos em relação a março, para 78,2% em abril, ligeiramente abaixo da média.

O dado de produção industrial de março, que caiu 0,6%, sofreu revisão para queda de 0,3%, e a leitura de fevereiro foi revisada para ganho de 0,1%, ante divulgação de baixa de 0,1%.

A produção industrial mais fraca é consistente com a desaceleração da economia norte-americana. De acordo com o Federal Reserve, o ritmo do consumo está fraco e o investimento das empresas, especialmente no setor da energia, caiu. (Com informações da Dow Jones Newswires).