Produção industrial recua 10% no Japão A produção industrial do Japão caiu 10% em janeiro deste ano, informou o governo. O resultado marca a terceira queda mensal consecutiva da produção industrial nipônica, após ter despencado 9,8% em dezembro do ano passado e 8,5% em novembro. Alguns analistas sugerem que a produção industrial japonesa poderá recuar 30% em 2009, o que resultaria em uma contração de 10% no Produto Interno bruto (PIB) do país neste ano. "A produção poderá crescer no trimestre de abril a junho, graças a ajustes de estoques. Mas isso não significa que a demanda doméstica está reagindo. A produção deverá permanecer muito fraca neste ano", disse Hideki Matsumara, analista no Japan Research Institute. As informações são da Dow Jones.