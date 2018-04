Produção industrial recua em 7 regiões do País Em fevereiro de 2002, a produção industrial recuou, em relação a fevereiro do ano passado, em sete dos doze locais cobertos pela Pesquisa Industrial do IBGE. Os resultados negativos predominam devido a uma base de comparação elevada. As áreas com quedas de produção mais acentuadas que os -1,4% registrados em nível nacional foram: Ceará (-8,9%) Pernambuco (-7,7%), Nordeste (-6,2%), Minas Gerais (-4,1%) e São Paulo (-1,6%). O resultado da Bahia (-1,3%) foi próximo ao do total do País. No Paraná, houve um ligeiro decréscimo de 0,2%. Houve crescimento da atividade fabril em cinco áreas, sendo o mais elevado em Santa Catarina (3,6%). Rio Grande do Sul, com taxa de 2,7%, região Sul, com 2,3%, Rio de Janeiro, 1,7%, e Espírito Santo, 1,0%, também aumentaram a produção. No acumulado para o primeiro bimestre, metade dos doze locais pesquisados apresentou taxas positivas de crescimento. A liderança ficou com a indústria capixaba (3,8%), seguida do Rio de Janeiro (3,0%). Houve também resultados positivos no Rio Grande do Sul (1,7%), Santa Catarina (1,6%), Bahia (1,6%) e Sul (0,4%). As retrações na atividade fabril ocorreram em Pernambuco (-9,1%), Ceará (-8,2%), Nordeste (-6,2%), Paraná (-4,5%), Minas Gerais (-3,9%) e São Paulo (-1,7%). São Paulo Em São Paulo, a produção industrial registrou em fevereiro redução de 1,6%, a terceira queda consecutiva na comparação com igual mês do ano anterior. No acumulado do primeiro bimestre do ano, a indústria paulista recuou a produção em 1,7%, mas continuou apresentando resultado positivo (1,4%) no acumulado dos últimos 12 meses. Os segmentos que apresentaram a maior queda foram material elétrico e de comunicações (-8,1%) e material de transporte (-6,3%), pressionados, principalmente, pelos recuos na produção de microcomputadores e de automóveis. O principal impacto positivo foi dado pela indústria mecânica, com expansão de 6,7%.