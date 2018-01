Produção industrial tem alta menor que a esperada

RIO - Após a decepção de agosto, a indústria brasileira apresentou ligeira melhora em setembro. A produção avançou 0,2% ante o mês anterior, segundo a Pesquisa Industrial Mensal divulgada nesta quarta-feira, 1, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O crescimento ficou aquém das expectativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, mas confirmou que o cenário é de recuperação, embora bastante lenta e gradual. A indústria encerrou o terceiro trimestre com um avanço de 0,9%, o que deve contribuir positivamente para o Produto Interno Bruto (PIB) do período.

“O setor industrial ainda não tem uma trajetória de recuperação consolidada. Esse movimento de eliminação de todas as perdas da indústria em 2014 (-3,0%), 2015 (-8,3%) e 2016 (-6,4%) ainda está se dando de forma bem lenta”, apontou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.

“Ao contrário do que gostaríamos de ver, o desempenho da indústria foi se reduzindo ao longo do ano, muito embora não deva ser ignorado o fato de ter permanecido em terreno positivo. Isso é sinal de que a recuperação do setor custa a reduzir sua fragilidade”, corroborou o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), em nota.

Segundo André Macedo, a incerteza gerada pela crise política afeta as decisões de investimentos e de consumo, prejudicando também o resultado da indústria. Alguns fatores conjunturais, porém, estão significativamente melhores do que no passado recente, com geração de postos de trabalho ainda que na informalidade, redução dos juros, aumento das exportações e estoques industriais mais baixos. A recuperação mais vigorosa da indústria ainda dependeria de um mercado doméstico mais consolidado.

Vetor. A Tendências Consultoria Integrada acredita que a recuperação da demanda doméstica, mesmo que de forma progressiva, já é um vetor importante para a trajetória de expansão da produção industrial em 2017 e assim permanecerá em 2018.

“Com relação aos próximos resultados, o ritmo de moderada expansão da atividade do setor (industrial) deve se sustentar, perspectiva subsidiada pela ampliação de vagas na indústria, estoques em níveis normais e pelo ciclo de elevação da confiança industrial”, enumerou Thiago Xavier, analista da Tendências.

A produção industrial cresceu em apenas oito dos 24 ramos pesquisados na passagem de agosto para setembro. Mesmo concentrada, a alta foi suficiente para tirar a produção do vermelho, por ter ocorrido em setores importantes, como derivados do petróleo e biocombustíveis (6,7%), produtos alimentícios (4,1%), indústrias extrativas (1,0%) e veículos automotores (1,0%).

Em relação a setembro de 2016, porém, a indústria avançou 2,6%, o melhor desempenho para o mês desde 2013. A taxa acumulada em 12 meses subiu 0,4%, o primeiro resultado positivo após 39 trimestres seguidos de perdas./ COLABOROU FRANCISCO CARLOS DE ASSIS