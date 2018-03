Produção industrial sobe 0,8% em novembro nos EUA As indústrias norte-americanas elevaram a produção em novembro mais do que o esperado, sugerindo que as companhias podem estar recompondo estoques depois da acentuada liquidação por causa da recessão. A produção industrial no mês passado aumentou 0,8%, informou o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano). Os economistas previam aumento de 0,5%.