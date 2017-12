Produção industrial sobe 9,62% em julho ante julho/2003 A produção industrial do País cresceu 9,62% em julho ante igual mês do ano passado, segundo informou hoje o IBGE. O resultado ficou dentro das estimativas do mercado, que iam de +7,8% a +12%, porém um pouco abaixo da mediana das expectativas, que era de um crescimento de 10%. Em relação a junho, na série livre de influências sazonais, o aumento da produção foi de 0,5%, o quinto consecutivo nesta base de comparação. No ano, a produção acumulou alta de 7,8%. Em 12 meses até julho, a alta foi de 5%. Na comparação com igual mês do ano passado, 24 dos 27 setores pesquisados elevaram a produção, com destaque para veículos automotores (39,5%), máquinas e equipamentos (21,8%) e fumo (171%). As maiores quedas ocorreram na indústria farmacêutica (-17,5%), edição e impressão (-6,9%) e refino de petróleo e produção de álcool (-3,5%). Impacto positivo de bens duráveis e exportação Segundo os comentários do IBGE no documento de divulgação da pesquisa de produção industrial, os números continuam mostrando os impactos positivos do crescimento de produção dos bens de consumo duráveis e bens de capital, além do impulso das exportações. Por outro lado, a produção de bens de consumo semi-duráveis e não-duráveis, mais sensível à evolução da massa de rendimentos, apresentam um ritmo de recuperação "bem mais moderado". Entre as categorias pesquisas pelo IBGE, na comparação com julho do ano passado, a produção cresceu especialmente em bens de consumo durável (27,3%) e bens de capital (23,9%). Os bens intermediários tiveram aumento de 9,9% e os bens de consumo não-duráveis, elevação de 3,2%. Ante o mês anterior, os desempenhos das categorias pesquisadas foram os seguintes: bens de capital (-1,1%), bens intermediários (2,3%), bens de consumo durável (1,1%) e bens de consumo não-durável (-1%).