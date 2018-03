Produção industrial sobe após 3 trimestres de queda, aponta CNI

A produção industrial cresceu no terceiro trimestre de 2009, após três trimestres seguidos de queda, segundo a Sondagem Industrial com as análises da evolução da produção industrial no período, divulgada nesta quinta-feira, 29, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O emprego na indústria seguiu a mesma tendência da produção e esses dois indicadores ficaram com pontos acima da linha divisória dos 50. Pela metodologia utilizada, acima de 50 pontos a avaliação dos indicadores é boa e, abaixo, ruim.

Em relação à utilização da capacidade instalada, a sondagem revelou um aumento no terceiro trimestre de 2009, mas destacou que ficou ainda abaixo do que foi apurado no mesmo período de 2008, quando a economia ainda não sofria os efeitos da crise financeira internacional. A sondagem mostrou ainda que, no período entre julho e setembro de 2009, as empresas registraram aumento da sua margem de lucro operacional. "O empresário industrial encontra-se, de um modo geral, satisfeito com sua situação financeira", diz o documento da CNI.

Quanto às expectativas dos industriais para os próximos seis meses, a Sondagem revelou o aumento no otimismo com relação à demanda do mercado interno. No entanto, quanto à evolução das exportações, nesses próximos seis meses, os industriais seguem pessimistas o que, segundo o documento, reflete o cenário externo adverso.