Produção industrial sobe em 11 de 14 regiões até setembro A produção industrial subiu em 11 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no acumulado do ano, em relação a igual período de 2005. A indústria do Pará apresentou a maior expansão (15,2%), sustentada sobretudo pelo dinamismo das exportações (minério de ferro e produtos siderúrgicos). Segundo o IBGE, os resultados regionais confirmam o perfil de crescimento do ano, apoiado, principalmente, na produção de bens de consumo duráveis e bens de capital, além da contribuição vinda das exportações. Com taxas acima da média nacional (2,7%) figuraram ainda Ceará (8,3%), Espírito Santo (6,8%), Pernambuco (4,4%), Minas Gerais (4,2%), Bahia (4,2%), região Nordeste (3,6%) e São Paulo (3,4%). Apresentando taxas abaixo da média nacional, figuraram Rio de Janeiro (2,5%), Goiás (1,8%), Santa Catarina (0,3%), Amazonas (-1,7%), Rio Grande do Sul (-3,0%) e Paraná (-3,6%). Em relação a setembro do ano passado, a produção industrial cresceu em 11 dos 14 locais pesquisados, com Pará (13,7%), Espírito Santo (12,6%) e Ceará (10,8%) registrando as maiores expansões. Porém, na comparação com agosto, o índice caiu em oito dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. A queda mais acentuada nessa base de comparação foi registrada em Goiás, com -7,2%. São Paulo (-2,7%), que responde por 40% da produção nacional, também teve queda acima da média nacional (-1,4%, segundo divulgou o IBGE na última terça-feira). Por outro lado, Espírito Santo (9,9%), Pernambuco (3,1%) e Rio Grande do Sul (2,4%) detiveram as maiores taxas na passagem de agosto para setembro. Os demais resultados nessa base de comparação foram os seguintes: Minas Gerais (0,5%), Ceará (0,3%) e Santa Catarina (0,2%), região Nordeste (-0,1%), Amazonas (-0,2%), Bahia (-0,4%), Pará (-0,7%), Rio de Janeiro (-2,0%) e Paraná (-2,7%).