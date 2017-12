Produção industrial subiu 0,8% em novembro A produção industrial do País cresceu 0,8% em novembro ante outubro na série sem influências sazonais, segundo divulgou o IBGE. O resultado ficou abaixo do esperado pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um crescimento maior, entre 0,9% a 2,5%. Houve aumento da produção também nas demais bases de comaparação: 0,3% ante novembro de 2002; 0,1% no acumulado de 2003 até novembro e de 0,4% no acumulado em 12 meses té novembro. O coordenador do Departamento de Indústria do IBGE, Silvio Sales, destacou que os segmentos de bens de capital e bens de consumo duráveis lideraram o crescimento da produção em novembro. No caso de bens de capital, os destaques foram os produtos voltados para o setor agrícola e também para fins industriais e para o setor de transportes. Nos duráveis, o destaque principal são os eletrodomésticos, seguidos da indústria automobilística. De junho - quando teve início o processo de recuperação da indústria - até novembro, segundo o IBGE, a produção industrial acumulou aumento de 7,6%. O coordenador Silvio Sales disse que a produção industrial já recuperou, de junho do ano passado até novembro, as perdas que registrou entre outubro de 2002 até a metade de 2003. Segundo ele, exemplo disso é que o setor acumulou um aumento de produção de 7,6% de junho a novembro do ano passado, variação bem superior à queda de 5,6% acumulada que havia sido registrada de novembro de 2002 a junho de 2003. Segundo ele, os dados da produção industrial de novembro "confirmam o movimento ascendente da produção iniciado a partir de junho do ano passado". O argumento é que "nas diferentes bases de comparação há resultados positivos, ainda que pequenos". Ante novembro do ano passado, a produção industrial cresceu 0,3%, a terceira expansão consecutiva nessa base de comparação. Ante outubro, sem influências sazonais, houve aumento de 0,8%, revertendo o sinal negativo da variação de -0,3% em outubro ante setembro. Retomada de investimentos Os consecutivos aumentos que vêm sendo registrados na produção de bens de capital podem ser um sinal de retomada de investimentos na indústria, mas essa perspectiva só será confirmada nos próximos meses, segundo explicou o coordenador do departamento de indústria do IBGE, Silvio Sales. Ele disse que os números divulgados até o momento mostram que os dados de bens de capital ainda devem muito dos sinais positivos à produção agrícola e à exportação. "Mas, para além do efeito agrícola e das exportações, há sinais de um certo espalhamento por outros segmentos. Esse é um sinal positivo, pois mostra que as empresas têm expectativa de aumentar produção", disse. O setor de bens de capital registrou aumento de 3,9% na produção em novembro ante outubro, a quinta expansão consecutiva nessa base de comparação. Houve crescimento de 8,4% ante novembro do ano passado, o terceiro consecutivo ante igual mês do ano anterior. Sales sublinhou que, na comparação com outubro, na qual é possível detalhar melhor o comportamento do setor por produtos, houve aumento de 24% na produção de equipamentos de bens de capital para agricultura, mas também uma expansão de 10,2% nos produtos voltados exclusivamente para a indústria. "A fase de reação da produção industrial, que começou no início do segundo semestre, está sendo liderada pelos bens de capital e os bens de consumo duráveis, como confirmam os números de novembro", disse. Bens de consumo A crise no mercado de trabalho está fazendo com que os bens de consumo não duráveis estejam "atrasados" no processo de recuperação da produção industrial, segundo observou o coordenador do departamento de indústria do IBGE, Silvio Sales. Ele explicou que o setor é "mais articulado com o comportamento da massa salarial e do emprego e não tão ligado a crédito" e, portanto, mantém resultados piores do que os registrados na indústria em geral. Em novembro, na comparação com outubro, os não duráveis registraram queda de 1,6% na produção. Ante novembro do ano passado, houve queda de 7,1%, a nova redução consecutiva nessa base de comparação, com destaque para os segmentos farmacêutico (-18,3%), vestuário e calçados (-12,4%) e bebidas (-11,8%). No período recente de recuperação da indústria, os não duráveis permaneceram estagnados. Enquanto a produção da indústria em geral cresceu 7,6% no acumulado de junho a novembro, a expansão dos não duráveis foi nula no período. Por outro lado, os bens de consumo duráveis, vinculados ao crédito e beneficiados pelas quedas nas taxas de juros, mantêm a trajetória de aumento na produção, puxados pelos eletrodomésticos. Em novembro, na comparação com outubro, houve o sexto aumento (2,2%) consecutivo ante mês anterior. No confronto com novembro do ano passado, o aumento foi de 3,6%. Ainda na comparação com novembro de 2002, os eletrodomésticos tiveram aumento de 8,8% na produção, com destaque para a chamada linha marrom (TV, rádio e som), com expansão de 20,7% no período.