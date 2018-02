Produção industrial supera o previsto no Reino Unido A produção industrial cresceu em setembro no Reino Unido, superando a expectativa dos economistas, com a produção no setor de manufatura registrando a maior expansão em sete anos. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, a produção industrial ampla subiu 1,6% em setembro em relação a agosto. Economistas esperavam alta mensal de 1,3% na produção industrial. Anteriormente foi informado queda de 2,5% na produção mensal em agosto e de 11,2% na produção anual.