Produção industrial tem queda em 7 de 12 áreas A produção industrial registrou queda em sete das 12 áreas pesquisadas pelo IBGE em novembro, ante igual mês de 2002. Entre os cinco locais com aumento de produção, os destaques foram Pernambuco (10,3%) e Rio Grande do Sul (8,5%). Também cresceram São Paulo (3,8%), Paraná (1,4%) e Região Sul (1,4%), todos acima da média nacional, que foi de 0,3%. As maiores quedas ocorreram na Bahia (-20,4%), no Nordeste (-10,6%) e no Espírito Santo (-9,0%). Também tiveram queda Ceará (-6,7%), Santa Catarina (-2,5%), Rio de Janeiro (-2,0%) e Minas Gerais (-1,6%). Produção de SP cresce 3,8% A produção industrial de São Paulo ? responsável por cerca de 40% da produção brasileira - cresceu 3,8% em novembro ante igual mês de 2002, a quarta expansão consecutiva. Para a pesquisa regional de indústria, não são divulgados dados comparativos a mês anterior. Nos indicadores acumulados, a indústria paulista também obteve resultados positivos: 0,4% no acumulado do ano e 0,9% nos últimos 12 meses. O crescimento no índice mensal refletiu o comportamento positivo de nove dos 19 setores pesquisados. Os ramos que mais influenciaram o desempenho global foram: material elétrico e de comunicações (35,8%), química (6,2%) e mecânica (10,0%) impulsionados, principalmente, pelo aumento na produção de baterias e acumuladores, óleo diesel e motores.