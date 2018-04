Produção inglesa cai em maio e atinge menor nível desde 92

A produção industrial do Reino Unido diminuiu 0,6% em maio ante abril e despencou 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas nesta terça-feira, 7. Com o declínio, a produção industrial desceu para o menor nível desde 1992. A queda é superior às estimativas de economistas consultados pela agência Dow Jones, que previam aumento de 0,2% no mês e queda de 11,3% na base anual.

O dado de abril foi revisado para aumento de 0,2% ante março e queda de 12,4% na base anual. Já a produção em manufatura caiu 0,5% ante abril e recuou 12,7% ante maio do ano passado, contrariando previsões de alta de 0,2% e declínio de 11,7%, respectivamente.

Alemanha

As novas encomendas à indústria da Alemanha subiram 4,4% em maio ante abril, superando as expectativas de economistas de aumento de 0,5%, segundo dados do Ministério da Economia. As encomendas foram puxadas pela forte recuperação na demanda externa e por encomendas de itens com preço elevado.

Maio marca o terceiro mês consecutivo de alta das encomendas, indicando que "as expectativas de uma ampla estabilização na produção industrial ganharam força", disse o Ministério em comunicado.