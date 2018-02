Produção maior não está na pauta da Opep, diz ministro O ministro do Petróleo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammad Al Hamli, disse hoje que os sinais de recuperação da economia global estão sustentando os preços do petróleo e que, até agora, aumentar a produção "não está na agenda" da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). No mês passado, o secretário-geral da entidade, Abdalla Salem El-Badri, afirmou que elevar as cotas de produção seria possível sob certas condições, citando a recuperação da economia e da demanda e a redução dos estoques de petróleo.