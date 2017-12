Produção mais limpa, no "Anuário Expressão de Ecologia" Um número cada vez maior de indústrias está adotando os conceitos da Produção Mais Limpa. Ou seja: fazem mudanças profundas nos processos de produção e até nos produtos, com o objetivo de racionalizar o consumo de matéria-prima, energia e água e evitar a geração de resíduos. É o que mostra uma das reportagens do ?Anuário Expressão de Ecologia?, recém-lançado pela editora catarinense ?Expressão?. Publicado anualmente, o Anuário de Ecologia apresenta os vencedores do Prêmio Expressão de Ecologia. O Anuário traz também reportagens especiais sobre o lixo urbano, reciclagem, coleta de embalagens de agrotóxicos e a expansão da certificação florestal pelas normas do Forest Stewardship Council (FSC). A explosão dos programas e projetos voltados à educação ambiental de crianças e adultos, tanto nas empresas como nas instituições públicas e ONGs, é outro tema tratado na edição. O Prêmio Expressão de Ecologia foi criado em 1993 pela Editora Expressão, um ano após a Conferência Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro - Eco 92. Na época, multiplicavam-se as barreiras comerciais não-tarifárias que cobravam dos exportadores uma correta postura ambiental. Exemplo disso é que a Comunidade Européia oficializava o selo ecológico, sem o qual nenhum produto podia ser exportado para aquele cobiçado mercado. Mais informações: www.expressao.com.br/ecologia ou pelo telefone (48) 222.9000, ramal 204.