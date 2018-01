Produção média diária de óleo e gás no ano deve subir 12% A Petrobras espera fechar 2002 com uma produção média de petróleo e gás natural de 1.754 mil barris de óleo equivalente por dia, representando um crescimento de 12% em relação a 2001. Em comunicado, a companhia ressalta que teve uma evolução média de 11% ao ano nos últimos cinco anos, mais de dez vezes a taxa observada em companhias de petróleo de seu porte, que é da ordem de 1% ao ano. Em 2002, a estatal bateu recordes, superando a produção média mensal de 1.500 mil barris por dia de óleo e LGN durante sete meses do ano. "Em agosto, foi atingida a produção média mensal recorde de 1.551 mil barris por dia. O recorde de produção diária, de 1.616 mil barris por dia de óleo e LGN, foi estabelecido em 12 de maio quando, pela primeira vez, a companhia ultrapassou a marca dos 1.600 mil barris no Brasil." Ao final de 2002, as reservas provadas no Brasil, contabilizadas pelos critérios da Society of Petroleum Engineers (SPE), deverão atingir 11 bilhões de barris de óleo equivalente, quase 14% superiores às provadas no ano passado. O índice de reposição de reservas provadas deve superar 300%, o que significa que estão sendo incorporados novos volumes que repõem em mais de três vezes o volume produzido projetado para este ano, que é de cerca de 610 milhões de barris de óleo equivalente. A Petrobras ressalta que o índice de reposição de reservas provadas brasileiras projetado para 2002 superou a média registrada de 1998 a 2001, de 158%.