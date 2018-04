Produção mundial de aço cai 12,4% em outubro A produção mundial de aço caiu 12,4% em outubro, para 100,5 milhões de toneladas, ante um volume de 114,7 milhões de toneladas produzidas no mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados ontem pela World Steel Association, antes chamada de Instituto Internacional de Ferro e Aço (IISI, na sigla em inglês). Esta foi a segunda retração consecutiva da indústria siderúrgica neste ano. Em setembro, a produção mundial caiu 3,2% em comparação com o mesmo mês de 2007. Apesar de ter apresentado em outubro o segundo recuo mensal do ano, a produção mundial de aço acumulou uma alta de 2,9% entre janeiro e outubro na comparação com o mesmo período do ano passado. Em outubro, todas as regiões apresentaram queda na produção, sendo que a Ásia teve recuo de 11,6% para 56,9 milhões de toneladas. A produção da China passou de 43,2 milhões de toneladas para 35,9 milhões de toneladas, queda de 17%. Na União Européia, a produção caiu 5,7% em outubro, para 16,8 milhões de toneladas. Em outros países da Europa, a queda foi de 16,9% para 2,11 milhões de toneladas. A Comunidade de Estados Independentes (CEI), uma organização supranacional envolvendo 11 repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética, apresentou um recuo de 32,6%, passando de 10,5 milhões de toneladas para 7,08 milhões de toneladas. Na América do Norte, o volume de aço passou de 11,5 milhões de toneladas em outubro de 2007 para 10,03 milhões de toneladas no mês passado, queda de 12,9%, sendo que os Estados Unidos teve recuo de 16,8%, para 7,05 milhões de toneladas. Na América do Sul, a queda foi de 0,8% e o volume foi de 4,16 milhões de toneladas. A produção no Brasil caiu 0,1% e somou 2,89 milhões de toneladas. Na África, a produção caiu 13,6% para 1,33 milhão de toneladas, enquanto na Oceania recuou para 685 mil toneladas, queda de 7,8%.