Produção nacional de óleo da Petrobras cai 3,2% no mês A produção da Petrobras atingiu a média diária de 1,926 milhão de barris de petróleo por dia em território nacional no mês de junho. O volume é 3,2% menor em média do que o produzido no mês anterior. A Petrobras atribuiu a queda da produção principalmente ao encerramento da produção do FPSO-Capixaba no campo de Golfinho e às paradas programadas das plataformas P-37 (Marlim) e P-40 (Marlim sul). Já a produção internacional da estatal aumentou em dez mil barris por dia, passando de 136,3 mil barris por dia para 146,3 mil barris por dia.