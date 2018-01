Produção nacional de veículos cresce 1% em novembro A produção total de automóveis no Brasil cresceu 1% em novembro deste ano, ante igual período do ano passado, totalizando 221,2 mil unidades. Na comparação com outubro, houve uma queda de 2,6%. No acumulado de janeiro a novembro, a produção de automóveis somou 2,42 milhões de unidades, com evolução de 4,2%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Segundo a entidade, o número de carros licenciados (o que indica o volume de vendas) em novembro cresceu 4,3% sobre outubro, para 182,7 mil unidades. Em relação a novembro de 2005, houve um crescimento de 15,3%. No acumulado de janeiro a novembro, o volume vendido foi de 1,53 milhão de unidades, com acréscimo 12,5%. As exportações totais de automóveis foram de US$ 970,7 milhões, o que representa uma redução de 10,2% em relação ao mês anterior, e uma queda de 0,3% em relação a novembro do ano passado. No acumulado do ano, as exportações totalizaram US$ 11,1 bilhões, uma evolução de 7,5%.