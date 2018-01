Produção nos campos do pré-sal cresce 15% e bate recorde

SÃO PAULO - A produção da Petrobrás no pré-sal teve um aumento de 15% em maio na comparação com abril e bateu novo recordo mensal, para 1,15 milhão de barris por dia (bpd). Somente em petróleo, a produção operada pela Petrobrás em maio no pré-sal também foi recorde, 16% acima de abril, com média de 928 mil bpd.

O relatório destaca que a marca de 1 milhão de bpd em produção de petróleo operada pela Petrobrás foi superada no dia 8 de maio. "Essa marca foi alcançada dez anos após a descoberta dessas jazidas e menos de dois anos depois de atingida a produção de 500 mil bpd, com a contribuição de 52 poços produtores, em sete sistemas de produção de grande porte na Bacia de Santos e oito sistemas de produção na Bacia de Campos."

A companhia comenta ainda sobre a alta produtividade dos reservatórios do pré-sal, com menor número de poços por sistema de produção e maior eficiência na construção de poços, o que gera redução em investimentos dos projetos e maior rentabilidade.

Em média, o volume produzido por poço no pré-sal da Bacia de Santos é de 25 mil bpd, mas o do campo de Lula é o mais produtivo, com média diária de 36 mil bpd. Por sua vez, o custo médio de extração dos poços do pré-sal está abaixo de US$ 8 por barril de óleo equivalente, diz a Petrobrás, "e vem sendo reduzido gradativamente, e o tempo médio para construção de um poço atingiu 89 dias, representando uma redução de 71% entre 2010 e 2016."

Produção total. No mês de maio, a produção atingiu 2,83 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em petróleo e gás natural, o que significa um aumento de 5% sobre abril e 2% sobre maio de 2015. Do total, 2,64 milhões boed foram produzidos no Brasil e 190 mil boed no exterior, de acordo com relatório divulgado há pouco ao mercado.

Em petróleo, a produção média alcançou 2,24 milhões de barris por dia (bpd), 6% maior que em abril (2,12 milhões bpd) e 1% ante maio do ano passado, sendo 85 mil bpd no exterior.

Ainda segundo a Petrobrás, o volume produzido no Brasil em maio é a quinta maior média mensal já registrada, o que a companhia atribui "ao recorde na produção no pré-sal, com a entrada de novos poços conectados ao FPSO Cidade de Maricá, no campo de Lula, e ao retorno à operação de plataformas que estavam em parada programada e em manutenção corretiva em abril."

Em gás natural, excluído o volume liquefeito, a produção no Brasil ficou em 76,4 milhões m³/dia, 4% acima de abril, ao passo que no exterior foi uma média de 17,9 milhões m³/d, 3% maior.