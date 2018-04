Produtividade dos EUA cresce mais que o esperado A produtividade dos trabalhadores americanos cresceu no segundo trimestre no ritmo mais lento desde que a economia entrou em recessão no ano passado, fornecendo mais um sinal de que a recuperação econômica dos Estados Unidos segue frágil. A produtividade dos trabalhadores de setores não-agrícolas cresceu a uma taxa anualizada de 1,1%, em termos ajustados, no período de abril a junho, de acordo com dados do Departamento do Trabalho. O aumento da produtividade, entretanto, ocorreu acima do esperado por Wall Street, já que a previsão média era de crescimento de 0,5%. O aumento da produtividade tende a alavancar o lucro das corporações e reduzir os riscos de inflação. Com os trabalhadores produzindo mais bens por hora trabalhada, os empregadores conseguem alavancar lucros sem ganho de mercado ou aumento de preços para os clientes. A alta da produtividade também permite que as empresas trabalhem com um número menor de funcionários e até paguem salários maiores para esses empregados. No primeiro trimestre deste ano, a produtividade cresceu 8,6%, no ritmo mais acelerado em 19 anos. O Departamento do Trabalho informou ainda que o enfraquecimento da economia fez com que o custo da mão-de-obra subisse 2,4% no primeiro trimestre, após cair 4,6% no primeiro trimestre. As informações são da Dow Jones.