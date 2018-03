Produtividade industrial cresce 5,3% de janeiro a novembro O estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou que produtividade na indústria voltou a crescer depois de três anos estagnada. O desempenho do setor em 2004 favoreceu o crescimento da produtividade do trabalho, que aumentou 5,3%, em média, de janeiro a novembro, em comparação com igual período do ano anterior. Segundo a CNI, o aumento foi motivado, principalmente, pela retomada da atividade doméstica, prejudicada por crises internas, como a de energia elétrica, que provocaram uma desaceleração no início da década atual. A entidade alerta que a manutenção do bom desempenho dependerá da continuidade do processo de crescimento da economia e do nível de investimento, principalmente dos voltados para a inovação de produto e de processo de produção. A CNI lembra ainda que as recentes sondagens industriais revelam que os empresários planejam aumentar o investimento, mas que esse movimento ainda não está consolidado, assim como o crescimento doméstico.