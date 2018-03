Produto argentino começa a ser liberado na fronteira De ontem para hoje, aumentou a expedição de licenças de importação para produtos provenientes da Argentina no Porto Seco rodoviário de Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. No entanto, a demora na liberação do documento ainda sobrecarrega a área disponível para os caminhões que transportam os produtos. No meio da tarde de hoje, o local tinha 755 caminhões, dos quais 534 veículos transportavam mercadorias de importação e os demais, de exportação. A maior parte dos veículos para importação aguardava a emissão da licença pela Secretaria de Comércio Exterior, processo que se tornou mais lento desde a decisão do governo brasileiro de não conceder o documento de forma automática a alguns produtos vindos da Argentina.