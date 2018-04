Produto nacional não paga imposto em "free shop" A partir dos próximos dias, os "free shops" dos aeroportos brasileiros poderão vender produtos nacionais sem pagar imposto. Hoje, essas lojas, localizadas nas áreas de acesso restrito a passageiros de vôos internacionais, estão autorizadas a comercializar apenas produtos importados, com isenção de impostos. A instrução normativa que regulamenta a medida já foi aprovada pela Receita Federal e passará a valer logo após a publicação, o que deverá acontecer nos próximos dias. No entanto, os produtos ainda não devem estar à disposição dos passageiros neste primeiro momento. De acordo com a secretária-adjunta da Receita Federal, Clecy Lionço, é preciso antes de tudo que as empresas de "duty free" negociem a compra dos produtos brasileiros dentro das novas regras. "E acredito que isso deva acontecer já neste semestre." A idéia foi estender a isenção que já existia para os produtos importados, segundo Clecy Lionço. "Já que temos produtos importados nos ´free shops´ livres de impostos, por que não fazer o mesmo com os brasileiros?", indaga. As vendas nos "free shops" dos produtos brasileiros entrarão como receita de exportação. É bom lembrar que os limites e quantidades das compras nestes locais - aeroportos internacionais - permanecem os mesmos. Para maiores informações, basta acessar o site da Receita Federal (ver link abaixo). Um dos caminhos possíveis é clicar em Atendimento ao Contribuinte ao lado esquerdo da página. Depois nos links: Atendimento Local, Guia do Contribuinte e, finalmente, Aduana - Bagagem.