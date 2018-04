Produto pirata traz riscos à saúde e à segurança A falsificação de produtos traz riscos ao consumidor. A pirataria de produtos como brinquedos, CDs, tênis, roupas, relógios, material esportivo, cigarros, perfumes, peças de automóveis, canetas, lâmpadas, preservativos, roupas de marcas e até medicamentos colocam em risco a saúde e a segurança dos consumidores. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), o consumidor não tem como reclamar de problemas com produtos vendidos em camelôs, não tem garantia e nem recebe nota fiscal. O diretor e fundador da ABCF, Fernando Ramazzini, estima que 70% dos produtos piratas comercializados atualmente no Brasil e no mundo são fabricados na Ásia. China, Coréia, Malásia, Taiwan e Cingapura são os principais fornecedores. "A indústria brasileira de falsificação também é forte. Aqui no Brasil se falsifica de tudo", avisa. Fernando Ramazzini destaca que produtos piratas podem colocar a vida do consumidor em risco. "Medicamentos, cigarros, brinquedos e até alimentos pirateados, assim como os contrabandeados, podem causar a morte. Alguns são verdadeiros venenos que trazem substâncias perigosas e colocam a vida do consumidor em risco", alerta. De acordo com o diretor da ABCF, medicamentos e bebidas falsificadas, por exemplo, são feitos com substâncias como iodo, álcool etílico e até metanol. "Essas substâncias podem provocar uma série de doenças como reações alérgicas, botulismo e hepatite, avisa. Os óculos de sol ou de grau pirateados, segundo ele, podem provocar doenças oculares como descolamento da retina por não serem fabricados com padrões adequados de qualidade. Outro exemplo citado por Fernando Ramazzini é o dos cigarros fabricados clandestinamente. "Os falsificadores muitas vezes utilizam teores impróprios de nicotina e alcatrão e misturam o fumo com pesticidas e outras substâncias químicas proibidas pelo Ministério da Saúde. Esta misturas tornam o cigarro um verdadeiro veneno", conta o diretor da ABCF. Ele destaca também a falsificação de peças de automóveis como rolamentos e pastilhas, peças fundamentais para a segurança do motorista. Consumidor não tem garantias Além do risco à saúde, o consumidor não possui nenhuma garantia sobre os produtos pirateados. De acordo com a assistente da diretoria da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Elisete Miyasaki, quem compra produto pirata deve estar ciente de que pode ter prejuízo financeiro irreversível. Isto porque os produtos piratas são vendidos por camelôs que não emitem nota fiscal e não costumam dar nenhum tipo de garantia. A assistente de diretoria do Procon-SP recomenda ao consumidor não fazer compras em camelôs. "Ao comprar um produto pirata, o consumidor não tem garantia sobre seus direitos e coloca sua segurança em risco", avalia. Ela ressalta que os produtos falsificados não estão sujeitos às normas de qualidade, higiene e segurança impostas pelo governo. O consumidor que compra um produto pirata não tem como reaver o dinheiro ou trocá-lo em caso de defeitos. "A grande maioria dos camelôs que estão nas calçadas não são registrados e ficam cada dia em um ponto. Por esse motivo, é quase impossível conseguir trocar um produto pirata com defeito", alerta Elisete Miyasaki. Controle é difícil O diretor da ABCF afirma que as autoridades e empresários interessados em combater a pirataria estão cientes de que prender camelôs e recolher mercadores falsificadas em lojas e ruas das cidades é quase inútil. A indústria da falsificação tem estratégias eficientes de produção, distribuição e reposição de mercadorias. Fernando Ramazzini avisa que a falsificação e venda de produtos pirateados poderia render aos criminosos até 6 anos de cadeia. "Mas as penas para crimes de estelionatos e fraude no comércio relacionados a pirataria tem penas brandas. Em muitos casos, o falsificador nem é preso", alerta.