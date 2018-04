Produtor argentino perde 5,2 bi de pesos com taxas na exportação Os produtores argentinos deixarão de receber 5,259 bilhões de pesos na safra 2001/02, resultado das tarifas de exportação fixadas pelo governo federal entre 20% e 23,5%, dependendo do grão ou derivado. A tarifa sai diretamente do bolso do produtor. A estimativa é da Sociedade Rural Argentina (SRA) e foi feita com base no preço dos grãos exportáveis. Os cálculos mostram que sem as "retenciones", como são chamadas as tarifas de exportação, os produtores argentinos receberiam 22,61 bilhões de pesos com as vendas externas da safra 2001/02. Mas, com as alíquotas atuais, eles receberão 17,351 bilhões de pesos. "Como os grãos para exportação são comercializados em dólares, estimamos que o governo arrecadará, no total, US$ 1,543 bilhão com as retenções no ano-safra 2001/02", calcula o economista da SRA, Ernesto Ambrosetti. Atualmente, as tarifas para exportação de milho, azeite de soja e de girassol, farelos e farinha de trigo são de 20%. Para a soja em grão e o girassol, as alíquotas atuais são de 23,5%. "O governo optou por taxar as exportações de grãos, porque acredita que o setor ganhou com a desvalorização do peso", diz o técnico da unidade de financiamento agropecuário da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina, Augusto Haro. Soja O cálculo da SRA considera exportações de 49,53 milhões de toneladas de grão e derivados de soja e girassol em 2001/02. "O produtor de soja será o mais castigado pelo imposto de exportação fixado pelo governo argentino", afirma Ambrosetti. "Além de uma tarifa mais alta, a colheita de soja na Argentina está no início, ou seja, tudo o que for colhido e exportado será duramente taxado", afirma o responsável pela América Latina da consultoria Sparks, Walter Cellario. A Argentina exporta cerca de 30% da soja em grão que produz, além das vendas de óleo e farelo. O estudo da SRA mostra que os produtores de soja deixarão de ganhar 2,92 bilhões de pesos na safra 2001/02 com as retenções. Sem as tarifas, eles receberiam 11,947 bilhões de pesos com as exportações, mas o imposto reduziu os ganhos para 9,027 bilhões de pesos. Ao taxar a soja, o governo federal arrecadará US$ 311,997 milhões com as exportações da safra 2001/02, mostra o estudo. O cálculo da SRA considera exportações de soja de 8,35 milhões de toneladas no ano-safra e preço FOB de US$ 159/tonelada. A produção de soja no período é estimada em 29,5 milhões de toneladas. Trigo Os produtores de trigo ocupam a segunda posição em termos de perdas. Eles deixarão de receber 974,08 milhões de pesos na safra 2001/02. Sem retenções, os triticultores receberiam 4,657 bilhões com as exportações, mas os ganhos cairão para 3,683 bilhões com o imposto de exportação. A taxação das exportações de grãos é constante na Argentina. "As alíquotas de exportação para produtos agrícolas são frequentes no sistema tributário argentino, pois esse imposto é fácil de arrecadar. Além disso, taxando as exportações de produtos agrícolas, o governo consegue manter os preços internos deprimidos", explica Haro. Com tarifas de exportação, o produtor pode optar por vender os grãos e derivados no mercado interno. "Quando há instabilidade econômica, o governo argentino sempre opta por taxar as exportações de grãos. Em algumas ocasiões, o imposto foi altíssimo. A soja em grão sempre foi duramente taxada", lembra a assessora da Sociedade Rural Argentina (SRA), Alicia Urricariet. Precedentes Segundo a SRA, em 1989, as exportações de soja em grão eram taxadas em 44%. Historicamente, os demais grãos sempre tiveram impostos menores, com exceção do girassol. Em 1989, por exemplo, as exportações de milho e trigo eram taxadas em 33% e as de girassol em 43%. "1989 foi o período final do governo do presidente Afonsín, quando a Argentina passou por um período de hiperinflação. Uma alíquota tão alta foi uma medida drástica", diz Urricariet. Em novembro de 1990, o governo reduziu o imposto de exportação do trigo para 18%, do milho para 20%, da soja para 29% e do girassol para 30%. "No começo de 1991, o governo reduziu novamente a alíquota de alguns produtos agrícolas", diz Ambrosetti. Em janeiro de 1991, as alíquotas para o trigo caíram para 3% e para o girassol recuaram para 16%. As tarifas de exportação do milho e da soja seguiram estáveis. Em novembro de 1991, o governo argentino eliminou as alíquotas de exportação para o milho, reduziu as tarifas do trigo para 3% e da soja e girassol para 6%. "Em setembro de 1993, o governo acabou com as alíquotas de exportação para os grãos, com exceção do girassol e da soja, que foram taxados em 3,5%", afirma Ambrosetti. "Desde 1993, só as exportações de soja em grão e girassol eram taxadas. Mas em abril de 2002, o governo voltou a taxar todos os produtos agrícolas exportáveis", afirma. Além da falta de financiamento bancário e do impasse com as indústrias de insumos e fertilizantes, as alíquotas de exportação podem significar menor produção de grãos na Argentina na safra 2002/03. Menor área plantada Historicamente, a adoção de alíquotas para a exportação de grãos resultou em menor área plantada e queda na produtividade, mostram estudos da Sociedade Rural Argentina. "Em 1989, com impostos para exportação de grãos que oscilavam entre 33% e 44%, a área plantada total na Argentina caiu para 18,814 milhões de hectares, ante 19,215 milhões no ano-safra 87/88", afirma Urricariet. A produção de grãos na safra 88/89 caiu para 26,759 milhões de toneladas, ante 36,806 milhões de toneladas do período anterior. A produtividade caiu de 2.248 quilos por hectares em 87/88 para 1.833 quilos por hectare em 88/89. "O imposto de exportação atinge diretamente o bolso do produtor. Com uma renda reduzida por uma alíquota de exportação, ele reduz a área plantada e investe menos em suas lavouras", argumenta o presidente das Confederações Rurais Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas. Mesmo com a eliminação das tarifas em setembro de 1993 (só as exportações de soja e girassol continuaram taxados em 3,5%), os produtores não aumentaram rapidamente a área plantada e o investimento em tecnologia. "Quando se elimina a alíquota de exportação, o rendimento das lavouras não voltam rapidamente aos níveis anteriores. A agricultura não é um setor que, sem impostos, responde rapidamente com aumento de produtividade, área e produção", diz Urricariet. Salto Só três safras após a parcial eliminação das tarifas, a área plantada na Argentina deu um salto. Na safra 93/94, a área somava 19,618 milhões de hectares, o que resultou em produção de 40,085 milhões de toneladas e produtividade média de 2.384 quilos por hectare. Depois de duas safras de área, produção e produtividade similares, em 96/97, a área saltou para 25,548 milhões de hectares, com produção de 53,190 milhões de toneladas e produtividade média de 2.431 quilos por hectare. "Com as taxas atuais, a área para a próxima safra deve cair 10%", estima a economista. A SRA afirma que a área plantada na safra 2001/02 foi de 26,366 milhões de hectares, com produção de 66,02 milhões de toneladas e produtividade média de 2.807 quilos por hectares. O número para a safra atual não é definitivo.