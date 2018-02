Produtor quer ampliar mistura de biodiesel Os produtores de biodiesel querem ampliar o porcentual de mistura obrigatória do combustível vegetal ao diesel tradicional. O governo já decidiu que a partir de janeiro de 2010 será obrigatória a adição de 5% de biodiesel ao diesel vendido no País, mas os empresários querem mais. O diretor executivo da União Brasileira do Biodiesel (Ubrabio), Sérgio Beltrão, disse ontem que é possível, até 2015, atingir 10% "A adoção poderia ser feita gradualmente, mas, para isso, é preciso mudar a legislação", disse ele, lembrando que o atual marco regulatório do biodiesel prevê apenas mistura de até 5%.