Produtor rural poderá usar FGTS para construir casa própria O pequeno proprietário de terra vai passar a contar com o financiamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a construção da casa própria. Nesta terça-feira o Conselho Curador do FGTS incluiu a habitação rural como parte permanente dos programas financiados pelo Fundo de Garantia. Segundo o diretor de FGTS da Caixa Econômica Federal, Joaquim Lima, o fundo já vinha financiando projetos pilotos de habitação rural. "Comprovamos a viabilidade do projeto e agora o pequeno proprietário vai poder ter acesso ao crédito de forma permanente", disse. De acordo com Lima, a única restrição para a área rural é que não será permitida a aquisição de terreno com recursos do fundo. Para ter acesso ao financiamento o trabalhador rural já terá que deter a propriedade da terra. As demais exigências são as mesmas do trabalhador urbano, o que significa, por exemplo, ter renda familiar de até 12 salários mínimos. O Conselho Curador também não estabeleceu limites para a liberação dos recursos. O financiamento rural estará dentro da programação orçamentária do FGTS para este ano. O montante de recursos para a habitação ultrapassa a R$ 4,6 bilhões.