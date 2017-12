Produtora de Shrek estréia na Bolsa de NY com alta de 36% Na esteira dos sucessos Shrek 2 e O Espanta Tubarões, ambos exibidos o Brasil, as ações da DreamWorks Animation disparam 36% na estréia na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira. O preço da ação na oferta pública inicial foi fixado em US$ 28 e é negociado a US$ 38. A empresa, avalida em US$ 3 bilhões, é uma subdivisão da DreamWorks SKG, fundada há dez anos por Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg e David Geffen. Katzenberg e Geffen vão ficar com 93% dos direitos a voto da empresa. Spielberg e Paul Allen vão poder negociar suas ações após seis meses. A DreamWorks deve lançar dois filmes no próximo ano, a animação "Madagascar" e "Wallace & Grommit" e pretende lançar Shrek 3 em 2006.