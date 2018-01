Produtores argentinos ameaçam ir à Justiça contra governo O campo argentino, amplamente beneficiado pela desvalorização do peso, está em pé de guerra com o governo do presidente Eduardo Duhalde por não permitir que as empresas façam os ajustes de seus balanços pela inflação. Por conta disso, as empresas estão ameaçando apresentar seus respectivos balanços acompanhados por instrumentos judiciais. A ameaça foi discutida pela Confederação Rural, Sociedade Rural, Federação Agrária e Coniagro com o ministro da Produção, Aníbal Fernández. As entidades conseguiram do governo o compromisso de não aumentar as alíquotas de exportação, mas este ponto está pendente e provoca tensão no setor. "Se não pudermos ajustar nossos balanços pela inflação, aconselharemos os membros a fazer uma rede de processos legais em todo o país", diz Luis Contigiani, presidente da Federação Agrária Argentina, entidade que reúne os pequenos e médios produtores. A Sociedade Rural, que reúne os produtores mais importantes do país, afirma, por meio de comunicado, que "não é justo pagar lucros por ativos que se valorizaram por causa da saída da conversibilidade". A negativa do governo é rejeitada por toda a classe empresarial argentina, em especial pelo campo, porque combina desvalorização com o aumento do preço dos commodities, o que provocou altos lucros no ano passado, como 289% do trigo e 223% da soja. Contigiani se pergunta: "E no meio disso tudo, onde fica inflação de 118,2% de 2002 que nós, produtores, tivemos?"