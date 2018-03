Produtores argentinos de açúcar atacam Brasil Produtores e empregados do setor de açúcar da Argentina publicaram hoje um anúncio de quase página inteira nos principais jornais do país criticando a política do Brasil em relação ao produto no Mercosul. "O Mercosul não se constrói com ameaças", é o título do anúncio. Num grito de guerra contra seu principal sócio no bloco, eles citam um salmo da bíblia: "Hipócrita, tire primeiro a viga que tapa teu olho e, então, poderá ver para poder tirar a palha do olho do teu irmão", Evangelho segundo São Mateus, 7:5. No texto de 14 linhas, capitaneado pelo Centro Açucareiro Argentino, 13 entidades do setor afirmam: "Numa inadmissível pressão sobre uma decisão soberana do nosso Congresso Nacional, o Brasil ameaça impôr tarifas para a entrada dos produtos argentinos como represália pela ratificação das taxas de importação do açúcar (brasileiro)". A decisão do Congresso argentino foi tomada na semana passada, quando a Câmara de Deputados ratificou uma decisão do Senado de derrubar o veto do presidente Eduardo Duhalde a um decreto que criava barreira para a importação do produto. Uma forma de proteger o açúcar argentino. Na votação realizada pelos parlamentares, o que era decreto virou lei com validade até 2010, gerando a reação do governo brasileiro e a possibilidade de que a disputa vá parar na Organização Mundial do Comércio (OMC). No anúncio publicado hoje, os argentinos justificam que o açúcar não faz parte do Mercosul porque o Brasil mantém, há anos, afirmam, o Programa Pró-Álcool. Isto porque, destacam, os engenhos destinam metade da sua cana de açúcar para fabricar álcool combustível e a outra metade para fabricar açúcar. "Devido ao subsídio implícito neste sistema, único no mundo, o Brasil quadriplicou suas exportações de açúcar nos últimos dez anos, com a conseqüente destruição dos preços no mercado internacional", ressaltam no mesmo anúncio. Os produtores e empregados do setor afirmam ainda que na Argentina, o produto está "totalmente desregulado", não recebe nenhum subsídio, e poderá ser integrado ao Mercosul quando o Brasil "desmantelar" seu Programa Pró-Álcool. "Ameaçar com represálias, ignorando sua própria responsabilidade, é uma hipocrisia inadmissível". O texto termina justificando que a ratificação das taxas, pelo Congresso Nacional argentino, garantem a continuidade de uma "defesa adequada" da produção nacional diante, acusam, de dumping, dos subsídios e da concorrência desleal, num setor de vital importância social e econômica para a Argentina.