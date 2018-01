Produtores argentinos de frango criticam o Brasil Os produtores argentinos de frango estão acusando os representantes do setor brasileiro de não querer negociar um acordo para superar o conflito provocado pela medida antidumping imposta pela Argentina. Um comunicado do Centro de Empresas Produtoras Avícolas (CEPA) afirma que "não há interlocutor disponível por parte do setor privado brasileiro". Apesar da iniciativa de ambos governos de "limpar a mesa", resolvendo os conflitos existentes no comércio bilateral entre os dois países, os produtores argentinos acusam os brasileiros de preferirem aguardar o resultado do contencioso no âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC), antes de iniciar as negociações. A estratégia dos brasileiros, segundo a CEPA, baseia-se na certeza de que a OMC decidirá pela suspensão das alíquotas impostas à entrada do frango brasileiro no mercado argentino. Os produtores argentinos estão pedindo ao ministro de Produção, Aníbal Fernandez, que interceda na negociação com o Brasil e proponha o estabelecimento de quotas para as exportações brasileiras de frango, simultaneamente, com a decisão da OMC que deverá sair nos próximos dias.