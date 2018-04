Produtores argentinos devem suspender greve Duas das maiores organizações de produtores rurais da Argentina devem cancelar a greve que deveria ocorrer entre 28 de abril e 5 de maio. Em reunião que manteve com os líderes da Confederação Rural Argentina (CRA) e da Federação Agrária Argentina (FAA), o presidente Eduardo Duhalde sugeriu que a paralisação fosse cancelada e pediu um prazo de duas semanas e meia para analisar as reivindicações dos produtores rurais. Em troca, o governo se compromete a não aumentar as taxas que incidem sobre as exportações de produtos agrícolas. "Acredito que esse acordo fará com que a greve seja suspensa", afirmou Miguel Sosa, porta-voz da FAA. Ele revelou que ambas as organizações estão cautelosas com as promessas do presidente, que voltou atrás uma vez ao reintroduzir a taxação sobre as exportações 11 depois que tal medida tinha sido abolida. Apenas dois meses antes, Duhalde tinha dito que não faria isso. As exportações de grãos pagam taxa de 20% e as de oleaginosas, 23,5%, atualmente. Sosa disse que as quebras de promessa de Duhalde são "lamentáveis", mas "não podemos dizer não ao presidente". Em reunião mantida com os líderes da CRA e FAA, o presidente Eduardo Duhalde prometeu montar um calendário para uma eliminação dos impostos que incidem sobre exportações de produtos agrícolas. Quando tais impostos foram abolidos no início da década de 90, os produtores quadruplicaram a produção de grãos e oleaginosas. Com isso, transformaram a Argentina num dos principais mercado do mundo no setores de soja, farelo e óleo. Atualmente, os produtos agrícolas são responsáveis por 50% das exportações do país. Economistas locais têm advertido que a exportação vai diminuir com os impostos porque os produtores, ao invés de pagar as taxas simplesmente vão cortar a produção. Mas há quem não pense assim. "A desvalorização do peso fez as exportações mais lucrativas. Ninguém pode negar isso. É razoável transferir parte desse ganho. Mas isso tem que ser temporário", diz o recém-empossado ministro da Economia Roberto Lavagna, ao jornal La Nación. Os comentários preocupam o setor porque ele sempre foi um defensor do comércio internacional e do aumento das exportações argentinas. Durante a reunião com os produtores, o presidente também disse que vai estudar a questão das dívidas do setor que, ao contrário de todas as outras no país, continuam em dólar. Duhalde pretende estabelecer uma taxa de câmbio mais favorável aos produtores, segundo o presidente da FAA, Eduardo Buzzi, em entrevista ao La Nación.