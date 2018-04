Produtores argentinos farão greve e protestos A Confederação Rural Argentina (CRA), maior grupo de produtores agrícolas do país, vai promover uma paralisação nacional de quatro dias, entre 28 de abril e 1 de maio, para protestar contra a política fiscal para o setor adotada pelo presidente Eduardo Duhalde, que está há 100 dias no comando do país. A CRA pediu a três outras organizações, a Federação Agrária Argentina (FAA), a Sociedade Rural Argentina (SRA) e a Coningro, que participem do protesto. Dessas três a Coningro deve ser a única a não paralisar suas atividades. Será o primeiro protesto contra Duhalde desde que o presidente tomou posse, em 1 de janeiro, como o quinto chefe executivo do país num período de duas semanas. Segundo um porta-voz da CRA, os produtores rurais vão impedir que vagões de estradas de ferro e caminhões que estiverem transportando grãos, oleaginosas, farelo e óleo vegetal para exportação cheguem aos portos argentinos. O setor agrícola gera 50% dos US$ 26 bilhões que a Argentina exporta por ano. Um dos principais alvos dos protestos das entidades do setor agrícola argentino são os impostos que incidem sobre as exportações. A CRA culpa o presidente Eduardo Duhalde de não implementar políticas que promovam o crescimento da produção, como havia prometido. "As medidas adotadas pelo governo são um ataque direto ao sistema produtivo e representam um passo atrás", afirmou a entidade, em um comunicado divulgado hoje. O governo argentino retomou os impostos sobre a exportação de produtos agrícolas depois de um intervalo de 11 anos. As alíquotas que incidem sobre as vendas externas de grãos, oleaginosas e seus derivados vão de 20% a 23,5%. A Sociedade Rural Argentina (SRA) estima que esses impostos vão tirar das bolsos dos produtores pelo menos 5,57 bilhões de pesos, ou US$ 1 98 bilhão este ano, ao câmbio de 2,8 pesos para um dólar. Outra medida considerada "traição" pelo setor foi obrigar os produtores a pagar em dólar as dívidas contraídas na compra de agroquímicos, pelo câmbio do dia do vencimento das contas. Em todos os outros setores da economia os débitos podem ser pagos à taxa de um dólar para um peso. A CRA ainda reclama que os produtores têm que pagar 21% de imposto de valor agregado (IVA) para insumos de produção, enquanto o governo baixou o mesmo imposto para as empresas exportadoras de grãos. A CRA também critica o governo por culpar os produtores pelo forte aumento dos preços dos alimentos no varejo. As informações são da Dow Jones.