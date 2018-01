Produtores argentinos tentam barrar açúcar brasileiro Os produtores de açúcar da região Noroeste da Argentina informaram à Agência Estado, ontem à noite, que continuarão a defender o setor açucareiro e insistirão, através do Congresso Nacional, na promulgação da Lei 25.715, que estabelece barreiras tarifárias permanentes para a importação do produto. A lei foi vetada no governo de Fernando de la Rúa, em 2000, e há uma semana, pelo presidente Eduardo Duhalde, sob o argumento de que já existem acordos prévios sobre o assunto no âmbito do Mercosul. Conforme as normas do Mercosul, o açúcar é o único produto que ainda está fora da lista de livre comércio entre os sócios e que paga uma sobretaxa de alíquota para ingressar no mercado argentino até o ano de 2005. Os produtores de Tucumán, Salta e Jujuy se reuniram com seus respectivos representantes legislativos na União de Produtores Independentes de Cana de Tucumán, ontem, para encontrar os caminhos legais para tornar permanentes a cobrança da alíquota para o açúcar mais a sobretaxa. Segundo o senador tucumano Pablo Walter, a idéia é "reunir o número suficiente de senadores e deputados para derrubar o veto presidencial, coisa que sabemos ser muito viável no Senado. Mas na Câmara, teremos de negociar um pouco mais". Para tanto, os produtores iniciarão uma campanha para conseguir assinaturas de vários setores, como a Igreja, universidades, ONGs e outras, em apoio à causa dos açucareiros. "Queremos impedir que o açúcar brasileiro invada nosso país e destrua nossa produção e milhares de empregos", discursou o senador. Eles enviarão também uma carta ao presidente Eduardo Duhalde para "manifestar o desconforto provocado pelo veto à lei e que não são contra o Mercosul mas desde que seja com igualdade de condições para competir, já que o açúcar brasileiro é subsidiado pelo governo", acusam.