Produtores construirão fábrica de batata pré-frita Cerca de 20 produtores irão investir na construção da primeira fábrica de porte no País para a fabricação de batata pré-frita congelada. O presidente da Associação Brasileira da Batata, Marcelo Carvalho, apresentou o projeto hoje ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ele explicou que a unidade será voltada ao abastecimento do mercado brasileiro, que importa 100 mil toneladas por ano do produto da Argentina, União Européia e América do Norte. A fábrica ficará na região do Alto Paranaíba (MG) e deve contar com incentivos do Estado, principal produtor nacional de batata. O município ainda não está definido, o que deve acontecer na próxima semana, disse Carvalho. A produção de batata ocupa uma área de 45 mil hectares em Minas Gerais, com rendimento de 25 toneladas por hectare. Para o investimento de R$ 30 milhões na unidade, os produtores associados irão contar com recursos próprios e empréstimos de bancos de fomento, indicou o dirigente. A expectativa dos produtores é colocar a fábrica em operação no segundo semestre de 2005. A produção conseguirá atender 30% da demanda nacional de batata pré-frita congelada. A fábrica produzirá também flocos de batata, usados na indústria alimentícia, outro item que é importado pelo Brasil por falta de produção nacional.