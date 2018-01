Produtores de aço fecham acordo para combater subsídios Representantes dos principais países produtores de aço, entre eles o Brasil, decidiram hoje lançar negociações formais para a implementação de medidas que combatam os subsídios que vem prejudicando o setor. O acordo representa o primeiro progresso concreto desde que a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou as negociações há quinze meses, informou o jornal britânico Financial Times. O sub-secretário para o comércio interncional dos Estados Unidos, Grant Aldonas, qualificou o acordo como uma conquista que irá promover um comércio mundial mais livre. O negociador-chefe da União Européia (UE), Ian Wilkinson, disse que o acordo injetou um novo ímpeto nas negociações internacionais, mas alertou que transformá-lo em regras firmes irá requerer um esforço ainda muito maior. O pacto foi fechado após dois dias de reuniões em Paris, entre os trinta membros da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) e sete outros países, incluindo o Brasil, China, Russia e Ucrânia. Os governos também concordaram em tentar acelerar a redução do excedente da capacidade de produção de aço por meio de uma revisão de seus programas de reestruturação do setor e também com uma possível ajuda financeira às usinas que forem desativadas. Os 37 países pretendem retirar 140 milhões de toneladas de capacidade ineficiente da indústria até 2005, 10 milhões de toneladas a mais do que a sua meta anterior. Cerca de 100 milhões de toneladas desse total já foram desativadas. As negociações tinham ficado suspensas durante boa parte deste ano devido à condenação internacional à decisão do governo norte-americano de impor tarifas de até 30% sobre as importações de aço em março passado. Os Estados Unidos e a EU enfatizaram hoje, durante a reunião, sua determinação de superar as suas discordâncias, se comprometendo numa declaração conjunta a cooperar nas negociações duturas. Andonas disse que o plano de reestruturação da indústria do aço da UE serve como "modelo" para o resto do mundo. Os 37 países prometeram começar a trabalhar imediatamente nos elementos do acordo que visam à redução ou eliminação dos subsídios distorcivos do comércio de aço em todos níveis de governo.