Produtores de açúcar pedem retaliação à Argentina Entidades do setor sucroalcooleiro pretendem se unir para pressionar o governo federal a retaliar a Argentina, após os deputados argentinos transformarem em lei a taxação de 20% na importação do açúcar, inclusive o brasileiro. Segundo o superintendente da Associação dos Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná, (Alcopar), José Adriano da Silva Dias, a idéia é formar uma frente de entidades para cobrar uma posição do governo. "Nós já estamos entrando em contato com a Unica (União da Agroindústria Canavieira de São Paulo), que é a maior representante do setor, para nos unirmos e fazermos alguma coisa nacional, pois a decisão na Argentina já foi tomada", disse. A Alcopar reúne 27 produtores responsáveis por 8% do açúcar brasileiro. Dias afirmou que o maior problema da decisão é o precedente que abre para futuros acordos com países do Mercosul. "O Brasil envia muito pouco açúcar para a Argentina. Mas como nada foi feito para barrar essa decisão, a imagem do País e do Mercosul ficam prejudicadas", disse.