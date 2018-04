Produtores de álcool dispensam subsídio A palavra subsídio, sempre atrelada à produção de álcool no Brasil, hoje é fortemente rejeitada pelo setor. "Não precisamos de um tostão do governo", diz Eduardo Pereira de Carvalho, presidente da União da Agroindústria Canavieira (Unica), entidade que congrega as usinas da região Centro-Sul. Segundo ele, a competitividade do álcool combustível foi conquistada com investimentos na produtividade, que cresceu em 3% ao ano em três décadas. Atualmente ainda há subsídios ao setor que chegam a R$ 230 milhões. Desse montante, cerca de R$ 60 milhões são destinados a produtores do Mato Grosso que transportam álcool para São Paulo. Esse subsídio está diminuindo gradualmente e deve ser extinto até 2004. Os outros R$ 170 milhões são encaminhados para os produtores do Nordeste como fator de equalização dos custos de produção de cana naqueles Estados com relação aos custos na região Centro-Sul. A produtividade no Nordeste é mais baixa que no Centro-Sul e o valor pago é de R$ 5,00 por tonelada para cerca de 20 mil produtores, num total limitado a R$ 170 milhões. Mas mesmo no Nordeste pôde ser verificado um crescimento da produtividade. Um exemplo é o Grupo J. Pessoa, que diversificou seu foco de investimentos, adquirindo terras na região Centro-Sul e irrigando seus canaviais. O grupo está hoje entre os 15 maiores do país, que concentram 44% das atividades canavieiras. A perspectiva, apontam estudos, é de que nos próximos 10 anos esses mesmos 15 grupos concentrem 80% da produção total, ante os 31% no final da década de 90. Os dados fazem parte de um estudo atualizado no início de agosto pela consultoria Guarita e Associados, de São Paulo, especializada em fusões e aquisições no País. O autor do estudo, o consultor Rodrigo Pasin, diz que a movimentação no setor teve início com a crise das usinas no final da década de 90. "As usinas ficaram baratas e quem não estava endividado se deu bem", comentou. A elevada competitividade das usinas brasileiras tem funcionado como fator de atração do capital estrangeiro. Afinal, no Brasil o custo de produção da tonelada de açúcar está em torno de US$ 180, contra US$ 350 da Austrália e US$ 700 da União Européia. Segundo Rodrigo Pasin, a entrada mais forte dos agentes internacionais começou a ocorrer em setembro de 2000. No total, os estrangeiros participaram em 7 das 19 transações ocorridas desde então, todas envolvendo tradings. A entrada deste capital contribuiu para a gestão profissionalizada do setor, que pode ser encontrada nas maiores usinas do país, e para a queda da curva de endividamento do setor. Estudos do banco BBA apontam que a queda do índice de endividamento do setor foi de 65% do faturamento em 1999 para 25% em 2002.