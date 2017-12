Produtores de alto Araguaia trancam Ferronorte Os produtores rurais de Alto Araguaia, Mato Grosso, trancaram nesta quarta-feira a Ferronorte. Os manifestantes colocaram máquinas e tratores sobre os trilhos da ferrovia dentro de propriedades particulares. Segundo o produtor Paulo de Tarso Serafim, cerca de 56 vagões carregados estão parados na região. A ação é um dos desdobramentos do movimento "O Grito do Ipiranga" iniciado na cidade de Ipiranga do Norte, no dia 19 de abril. Segundo os organizadores, 30 municípios já aderiram às manifestações. De acordo com as lideranças, os produtores estão dispostos a permanecer no bloqueio até o dia 3 de outubro, caso o governo não atenda as reivindicações do setor.