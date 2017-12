Produtores de arroz gaúchos bloqueiam fronteira com Uruguai Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul voltaram a bloquear a entrada de arroz do Mercosul, desta vez na fronteira de Jaguarão, no Brasil, com Rio Branco, no Uruguai. Os produtores fizeram também uma carreata, com cerca de 50 automóveis e 20 máquinas agrícolas, até o Banco do Brasil, no centro da cidade. Eles devem montar uma barreira na BR 116, entre Jaguarão e Pelotas, zona sul do Estado. A outra barreira em fronteira com o Uruguai, em Aceguá, foi desmobilizada no fim de semana por força de liminar obtida por uma empresa de transportes. O bloqueio em Itaqui, às margens do Rio Uruguai, fronteira com a Argentina, em Alvear, prossegue por tempo indeterminado, mesmo com a redução de manifestantes por causa da chuva forte que atinge a região.