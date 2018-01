Produtores de cana farão reunião mundial no Brasil Pela primeira vez em 25 edições, o Brasil será a sede da reunião do Conselho da Associação Mundial dos Produtores de Cana e Beterraba (WABCG, na sigla em inglês). O evento ocorrerá de 6 a 8 de julho, em Ribeirão Preto (SP), centro da região maior produtora de açúcar e álcool do mundo. A organização do encontro tem a participação da Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil (Orplana), que integra a entidade. A WABCG foi fundada em 1981 e reúne representantes de associações de produtores de mais de 30 países. É um organismo especializado da Federação Internacional dos Produtores Agrícolas e único fórum internacional que permite aos produtores de cana e beterraba açucareira se reunirem para discutir as dificuldades, a troca de experiências e soluções. Representantes de 17 países já confirmaram a presença no encontro da WABCG, cujo conselho é formado por representantes de todas as organizações de produtores filiados. Ele se reúne todos os anos e a cada três anos realiza a Conferência Mundial dos Produtores de Cana e Beterraba. O evento será realizado no Hotel Araucária, na cidade do interior paulista, com a abertura na próxima quarta-feira, às 8 horas. No segundo dia do encontro está prevista a presença do ministro Roberto Rodrigues, que é produtor de cana-de-açúcar na cidade de Guariba (SP). No último dia, na sexta-feira, os representantes do conselho da WABCG farão visitas de campo com operação de colheita e também conhecerão unidades de produção em Sertãozinho e a Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo (Copercana). Além da presença do ministro brasileiro estão previstos durante encontro palestras e seminários com Peter Baron, diretor-executivo da Organização Internacional do Açúcar (OIA), além do economista-chefe da OIA, Sergey Gudoshnikov, do presidente da Câmara Setorial do Açúcar e Álcool, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, do ministro da Agricultura da Índia, Sharad Pawar, de Plínio Nastari, da Datagro, e de Sillas Oliva Neto, gerente de álcool da Petrobras.