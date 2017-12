Produtores de fumo querem reajuste no RS Centenas de fumicultores estão reunidos na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag) para pressionar pelo aumento de 53,3% no preço do produto, em relação à safra passada. No começo deste mês a indústria ofereceu reajuste de 17,66%. A concentração de produtores, que atraiu 15 ônibus provenientes das regiões fumageiras de todo o Estado, ocorre às vésperas de mais uma negociação do setor. Na sexta-feira, produtores e Sindifumo se reúnem em Florianópolis para mais uma rodada de discussão. Ao meio-dia, os agricultores seguem para o Palácio Piratini, onde uma comissão vai pedir o apoio do governador Germano Rigotto. "Acreditamos que essa mobilização servirá para sensibilizar a indústria e levá-la a fazer uma proposta melhor", afirmou Sérgio de Miranda, vice-presidente da Fetag.