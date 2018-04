Produtores de gás discutem paralisia do mercado A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) e os produtores bolivianos de gás natural criaram um grupo de trabalho para avaliar soluções para a paralisia do mercado de gás brasileiro. O grupo, que contará ainda com representantes do governo boliviano e dos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, reúne-se em cerca de 20 dias em São Paulo para iniciar as discussões. O grupo foi criado durante um simpósio latino-americano de gás, realizado na Bolívia nesta semana. Durante o evento, representantes das distribuidoras argumentaram que estão perdendo mercado devido ao alto preço do gás boliviano. Segundo o presidente da Abegás, Cícero Ernesto de Souza, as empresas que se abastecem de gás da Bolívia previam vender 12 milhões de metros cúbicos por dia em 2001 e só venderam 5,45 milhões de metros cúbicos. ?Não estamos conseguindo competir com nenhum dos outros energéticos, como óleo combustível ou GLP?, reclamou Souza. Há uma expectativa de que as eleições bolivianas facilitem as negociações com o governo local sobre o preço e a indexação do gás importado. O atual presidente, Jorge Quiroga, tem mantido uma postura inflexível quanto à revisão do contrato. ?Os produtores de lá já estão se sensibilizando com o problema. A perda de mercado não é só nossa, é deles também?, disse o presidente da Abegás. O gás natural boliviano chega às distribuidoras a US$ 3,3 por milhão de BTU (medida britânica de poder calorífico).